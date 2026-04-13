Is de diffuser voor je Turaco wandlamp verkleurd, vuil of beschadigd geraakt door langere tijd gebruik buitenshuis? Je kunt de diffuser nu gemakkelijk vervangen door een nieuwe die eenvoudig te plaatsen is, zodat je je buitenlampen kunt blijven gebruiken zonder dat je de hele fitting hoeft te vervangen.

Weerbestendig

Eenvoudig te plaatsen

Compatibel met Turaco