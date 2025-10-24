Dimmer Switch
Bedien en dim je lampen met de Hue dimmer switch. Deze slimme dimmer kan eenvoudig aan de muur worden bevestigd met de meegeleverde tape, maar als je hem van de magnetische wandhouder haalt, kun je hem ook als afstandsbediening gebruiken.
De huidige prijs is 19,99 €
Productkenmerken
- Hue Bridge is ingeschakeld
- Draadloze installatie
- Werkt op batterijen
- Snel toegang tot lichtrecepten
- Te gebruiken als afstandsbediening
Specificaties
Design en afwerking
Design en afwerking
Materiaal
Kunststof