Maak ook je kleinere lampen, zoals een wandlamp, tafellamp of bureaulamp, slim met de Philips Hue White kogellamp. Deze kleine LED-lamp past in een E14-fitting en geeft dimbaar warmwit licht. Bediening in één kamer via Bluetooth. Voeg een Hue Bridge toe voor toegang tot alle functies.

Productkenmerken

  • White
  • Geschikt voor Bluetooth
  • Hue Bridge is ingeschakeld
  • Zachtwit licht
  • Directe bediening via Bluetooth
  • Bediening met app of stem*
  • Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
