1-pack kogellamp P45 E14
Maak ook je kleinere lampen, zoals een wandlamp, tafellamp of bureaulamp, slim met de Philips Hue White kogellamp. Deze kleine LED-lamp past in een E14-fitting en geeft dimbaar warmwit licht. Bediening in één kamer via Bluetooth. Voeg een Hue Bridge toe voor toegang tot alle functies.
De huidige prijs is 19,99 €
Productkenmerken
- White
- Geschikt voor Bluetooth
- Hue Bridge is ingeschakeld
- Zachtwit licht
- Directe bediening via Bluetooth
- Bediening met app of stem*
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Lampafmeting
Afmetingen (bxhxd)
45x77