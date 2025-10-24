Uitverkoop
A60 - E27 slimme lamp - 800
Deze volledig dimbare slimme LED-lamp met E27-fitting geeft een aangename, zachte warmwitte gloed. Bedien de Philips Hue white lamp direct via Bluetooth of maak verbinding met een Hue Bridge voor toegang tot alle slimme verlichtingsfuncties, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.
Huidige prijs is 13,99 €, oorspronkelijke prijs is 19,99 €
Productkenmerken
- White
- Geschikt voor Bluetooth
- Hue Bridge is ingeschakeld
- Tot 806 lumen*
- Zachtwit licht
- Draadloze bediening via Bluetooth
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Lampafmeting
Afmetingen (bxhxd)
61x110