Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Hue White A60 - E27 slimme lamp - 810 (2-pack)

Nieuw

A60 - E27 slimme lamp - 810 (2-pack)

Voorzie je huis van hoogwaardig warmwit licht (2700 K) met onze slimste lamp tot nu toe. Met een maximale helderheid van 810 lumen en ultralage dimmogelijkheden, kun je jouw lampen daadwerkelijk naar je eigen behoeften aanpassen. Ga naadloos van een volledige helderheid naar een helderheid van slechts 5%, met behulp van de Hue app.

Fitting

Lichtkleur

Model

Vorm

Verpakking

  • Shop nu, betaal later met Klarna
  • Gratis verzending vanaf € 50,00
  • 30 dagen gratis retour
  • 2 jaar garantie
  • Veilige checkout

Productkenmerken

  • Up to 810 lumens
  • Warm white light
  • Low dimming to 5%
  • Bediening via app of stem
Alle productspecificaties bekijken
Een producthandleiding zoeken

Populaire producten

Flash Sale -25%
Lightstrip Plus basispakket V4, 2 meter

Hue White and Color Ambiance

Lightstrip Plus basispakket V4, 2 meter
Inclusief voeding
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

59,99 €

Flash Sale -25%
A67 - E27 slimme lamp - 1600

Hue White and Color Ambiance

A67 - E27 slimme lamp - 1600
Tot 1521 lumen*
Wit en gekleurd licht
Directe bediening via Bluetooth
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

79,99 €

Flash Sale -25%
Hue Motion sensor

Hue

Hue Motion sensor
Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Automatiseert je verlichting
Overal te installeren

44,99 €

Flash Sale -25%
Tap dial switch

Hue

Tap dial switch
Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Snel toegang tot lichtscènes
Te gebruiken als afstandsbediening

49,99 €

Flash Sale -25%
Ellipse - E27 slimme lamp

Hue White and Color Ambiance

Ellipse - E27 slimme lamp
Wit en gekleurd licht
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

99,99 €

Flash Sale -25%
Dimmer switch (nieuwste model)

Hue

Dimmer switch (nieuwste model)
Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Snel toegang tot lichtscènes
Te gebruiken als afstandsbediening

21,99 €

Flash Sale -25%
GU10 - slimme spot - (3-pack)

Hue White ambiance

GU10 - slimme spot - (3-pack)
Warm- tot koelwit licht
Tot 400 lumen
Voeg een Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden

69,99 €

Nieuw
Starterkit: 3 GU10 lampen + dimmer switch + Bridge Pro

Hue White and Color Ambiance

Starterkit: 3 GU10 lampen + dimmer switch + Bridge Pro
Ondersteuning voor meer dan 150 lampen en 50 accessoires
MotionAware™ technologie
White ambiance +16 miljoen kleuren
Geavanceerde encryptie met Zigbee Trust Center

199,99 €

Nieuw
Starterkit: 3 E27 slimme lampen + dimmer switch + Bridge Pro

Hue White and Color Ambiance

Starterkit: 3 E27 slimme lampen + dimmer switch + Bridge Pro
Ondersteuning voor meer dan 150 lampen en 50 accessoires
MotionAware™ technologie
White ambiance +16 miljoen kleuren
Geavanceerde encryptie met Zigbee Trust Center

199,99 €

Specificaties

Duurzaamheid

  • Aantal schakelcycli

    50.000

  • Nominale levensduur

    25.000

Milieu

Lichtkenmerken

Afmetingen en gewicht verpakking

Verpakkingsinformatie

Service

Technische specificaties

De lamp

Inhoud van de doos

Wat wordt ondersteund

Overig

*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay