*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.
Nieuw
A60 - E27 slimme lamp - 810 (2-pack)
Voorzie je huis van hoogwaardig warmwit licht (2700 K) met onze slimste lamp tot nu toe. Met een maximale helderheid van 810 lumen en ultralage dimmogelijkheden, kun je jouw lampen daadwerkelijk naar je eigen behoeften aanpassen. Ga naadloos van een volledige helderheid naar een helderheid van slechts 5%, met behulp van de Hue app.
Fitting
Lichtkleur
Model
Vorm
Verpakking
Current price is {currentPrice}
- Shop nu, betaal later met Klarna
- Gratis verzending vanaf € 50,00
- 30 dagen gratis retour
- 2 jaar garantie
- Veilige checkout
Productkenmerken
- Up to 810 lumens
- Warm white light
- Low dimming to 5%
- Bediening via app of stem
Populaire producten
Flash Sale -25%
Hue White and Color Ambiance
Lightstrip Plus basispakket V4, 2 meter
Inclusief voeding
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
59,99 €
Flash Sale -25%
Hue White and Color Ambiance
A67 - E27 slimme lamp - 1600
Tot 1521 lumen*
Wit en gekleurd licht
Directe bediening via Bluetooth
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
79,99 €
Flash Sale -25%
Hue
Hue Motion sensor
Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Automatiseert je verlichting
Overal te installeren
44,99 €
Flash Sale -25%
Hue
Tap dial switch
Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Snel toegang tot lichtscènes
Te gebruiken als afstandsbediening
49,99 €
Flash Sale -25%
Hue White and Color Ambiance
Ellipse - E27 slimme lamp
Wit en gekleurd licht
Directe bediening via Bluetooth
Bediening met app of stem*
Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
99,99 €
Flash Sale -25%
Hue
Dimmer switch (nieuwste model)
Draadloze installatie
Werkt op batterijen
Snel toegang tot lichtscènes
Te gebruiken als afstandsbediening
21,99 €
Flash Sale -25%
Hue White ambiance
GU10 - slimme spot - (3-pack)
Warm- tot koelwit licht
Tot 400 lumen
Voeg een Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
69,99 €
Nieuw
Hue White and Color Ambiance
Starterkit: 3 GU10 lampen + dimmer switch + Bridge Pro
Ondersteuning voor meer dan 150 lampen en 50 accessoires
MotionAware™ technologie
White ambiance +16 miljoen kleuren
Geavanceerde encryptie met Zigbee Trust Center
199,99 €
Nieuw
Hue White and Color Ambiance
Starterkit: 3 E27 slimme lampen + dimmer switch + Bridge Pro
Ondersteuning voor meer dan 150 lampen en 50 accessoires
MotionAware™ technologie
White ambiance +16 miljoen kleuren
Geavanceerde encryptie met Zigbee Trust Center
199,99 €
Specificaties
Duurzaamheid
Duurzaamheid
Aantal schakelcycli
50.000
Nominale levensduur
25.000