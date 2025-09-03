*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.
A60 - E27 slimme lamp - 810
Voorzie je huis van hoogwaardig warmwit licht (2700 K) met onze slimste lamp tot nu toe. Met een maximale helderheid van 810 lumens en dimmogelijkheden, kun je jouw lampen daadwerkelijk naar je eigen behoeften aanpassen. Ga naadloos van een volledige helderheid naar een helderheid van slechts 5%, met behulp van de Hue app.
Productkenmerken
- Tot 810 lumen
- Warmwit licht (2700 K)
- Dimbaar tot 5% helderheid
- Bediening via app of stem
- Eenvoudig te installeren en gebruiken
Bedien tot wel 10 lampen met de Bluetooth-app
Met de Hue Bluetooth-app kun je de slimme Hue lampen in elke kamer van je huis bedienen.Voeg tot wel 10 slimme lampen toe en bedien ze allemaal door gewoon op een knop op je mobiele apparaat te tikken.
Bedien lampen met je stem*
Bedien je lampen handsfree en gebruik je stem in plaats van een mobiel apparaat! Met eenvoudige spraakopdrachten kun je meerdere lampen of slechts één lamp in een kamer bedienen. *Werkt met Alexa en een compatibel Echo-apparaat.
Creëer de juiste sfeer met zacht, wit licht
Hue lampen en armaturen maken gebruik van zacht wit licht. Met deze slimme lampen, die kunnen worden gedimd tot subtiele nachtlampjes, kun je het juiste lichtniveau instellen voor elk moment.
Ontgrendel alle mogelijkheden van slimme verlichting met de Hue Bridge
Met de Hue Bridge heb je toegang tot de functies die jouw lampen echt slim maken, zoals weg-van-huisbediening, spraakbediening, geautomatiseerde verlichting en nog veel meer. Voeg een Hue Bridge toe aan je systeem voor meeslepende ervaringen, maak gebruik van veilige en betrouwbare technologie en meer. De Hue Bridge vormt de sleutel tot slimme verlichting zoals je nog nooit hebt gezien.
Specificaties
Duurzaamheid
Aantal schakelcycli
50.000
Nominale levensduur
25.000