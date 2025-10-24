1-pack GU10

Verlicht je woning met warmwit tot koel daglicht met deze slimme LED-spot met GU10-fitting. Met deze Philips Hue white ambiance spot heb je dankzij de 50.000 wittinten altijd het juiste licht om te ontspannen, te concentreren, te lezen of energie opdoen. Bedien de slimme lamp direct via Bluetooth, of maak verbinding met een Hue bridge voor toegang tot alle beschikbare slimme verlichtingsfuncties, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.