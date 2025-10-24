Adore badkamer inbouwdownlight
Voeg een aluminiumkleurige Philips Hue White ambiance inbouwspot toe aan je badkamer en geniet van warm- tot koelwit licht met vier voorgeprogrammeerde lichtrecepten. Bedien de inbouwspot draadloos via Bluetooth of ontgrendel alle slimme functies met de Philips Hue Bridge.
De huidige prijs is 54,99 €
Productkenmerken
- White ambiance
- Inclusief GU10 LED-lamp
- Bluetooth bediening via app
- Bediening met app of stem*
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
Chroom
Materiaal
Kunststof