Adore badkamer plafondspot
Plaats een Philips Hue white ambiance Adore plafondspot in je badkamer en geniet van lichtrecepten die je energie geven, of waarbij je kunt lezen in bad, tot rust kunt komen of waardoor je details beter kan opmerken aan de badkamerspiegel. Met de dimmer creëer je eenvoudig de juiste sfeer voor elk moment.
Productkenmerken
- White ambiance
- Inclusief Hue Dimmer switch
- GU10
- White
- Slimme bediening met Hue Bridge*
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
White
Materiaal
Metaal