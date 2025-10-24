Adore badkamerspiegel met verlichting
Maak je ochtend- en avondroutines veel beter met de Adore verlichte spiegel, een grote ronde badkamerspiegel die wordt omringd door een ring warm- tot koelwitlicht. Draadloze bediening met de meegeleverde Hue dimmer switch of via de Bluetooth app. Verbind de verlichte spiegel met een Hue Bridge om alle slimme lichtfuncties te activeren.
De huidige prijs is 249,99 €
Productkenmerken
- White ambiance
- Geïntegreerde LED
- Bluetooth bediening via app
- Inclusief Hue Dimmer switch
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Design en afwerking
Kleur
White
Materiaal
Metaal