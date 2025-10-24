Adore badkamerspotlamp
Met een Philips Hue White ambiance Adore plafondlamp krijg je twee lichtpunten om de kamer te verlichten. De vier voorgeprogrammeerde lichtrecepten helpen je met energie opdoen, concentreren, lezen en ontspannen. Draadloze bediening met de meegeleverde Hue dimmer switch of via de Bluetooth app. Activeer meer functies met een Hue Bridge.
De huidige prijs is 129,99 €
Productkenmerken
- White ambiance
- Inclusief GU10 LED-lamp
- Bluetooth bediening via app
- Inclusief Hue Dimmer switch
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
White
Materiaal
Metaal