Close-up van de voorkant van Hue White ambiance Adore verlichte badkamerspiegel

Adore verlichte badkamerspiegel

Deze smalle Philips Hue Adore white ambiance wandlamp past perfect in elke badkamer. Via de bijgeleverde draadloze dimmer switch schakel je eenvoudig van warm tot koelwit LED-licht. Stel het licht in zoals jij het wilt of kies een van de vooraf ingestelde lichtrecepten 'Energie', 'Concentreren', 'Lezen' of 'Ontspannen', zo heb je altijd de perfecte verlichting voor wat je aan het doen bent. Koelwit licht, wanneer je precies moet werken, zoals tijdens het scheren of aanbrengen van make-up. Of verander met warmwit licht je badkamer in een wellness wanneer je wilt ontspannen na een drukke dag. Plaats de waterbestendige spiegellamp horizontaal boven je spiegel of voorzie er twee verticaal aan elke zijde en sla twee vliegen in een klap met functionele en sfeervolle verlichting.

Productkenmerken

  • White ambiance
  • Inclusief Hue Dimmer switch
  • Geïntegreerde LED-lamp
  • White
  • Slimme bediening met Hue Bridge*
Specificaties

Design en afwerking

  • Kleur

    White

  • Materiaal

    Kunststof

Duurzaamheid

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Diversen

Afmetingen en gewicht verpakking

Afmetingen en gewicht van product

Service

Technische specificaties

Wat wordt ondersteund

Overig

