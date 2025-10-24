Adore verlichte badkamerspiegel
Haal warm tot koelwit licht in huis voor elk moment van de dag met de chroomkleurige Adore wandverlichting, speciaal ontworpen voor de badkamer. Gebruik helderwit licht om je 's ochtends klaar te maken of dim het licht voor een ontspannen gloed tijdens een bad.
De huidige prijs is 189,99 €
Productkenmerken
- White ambiance
- Geïntegreerde LED
- Bluetooth bediening via app
- Inclusief Hue Dimmer switch
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Design en afwerking
Kleur
Chroom
Materiaal
Kunststof