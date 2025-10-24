Uitverkoop
Amaze hanglamp
De witte Philips Hue White ambiance Amaze hanglamp heeft een uniek design dat in elke keuken of eetkamer past. Krijg warm- tot koelwit licht en vier voorgeprogrammeerde lichtrecepten via de Bluetooth app of de bijgeleverde Hue dimmer switch. Activeer meer slimme lichtfuncties met een Hue Bridge. Plaats de lamp horizontaal boven je spiegel of gebruik er twee verticaal aan elke zijde voor de ultieme sfeerverlichting.
Huidige prijs is 174,99 €, oorspronkelijke prijs is 249,99 €
Productkenmerken
- White ambiance
- Geïntegreerde LED
- Bluetooth bediening via app
- Inclusief Hue Dimmer switch
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Design en afwerking
Kleur
White
Materiaal
Metaal