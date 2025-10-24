Being hanglamp
Met de Philips Hue white ambiance Being hanglamp in huis kun je eenvoudig, elk moment van de dag, je verlichtingsroutines bedienen. Gebruik de dimmer om het juiste licht in te stellen: licht dat je energie geeft, of waarbij je tot rust kunt komen, kunt lezen of je kunt concentreren.
De huidige prijs is 349,00 €
Productkenmerken
- White ambiance
- Inclusief Hue Dimmer switch
- Geïntegreerde LED-lamp
- White
- Slimme bediening met Hue Bridge*
Specificaties
Design en afwerking
Design en afwerking
Kleur
White
Materiaal
Metaal