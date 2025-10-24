Being plafondlamp
Geniet van een subtiele gloed met de aluminiumkleurige Philips Hue White ambiance Being plafondlamp. Dunne aluminium cirkels schijnen warm- tot koelwit licht in drie richtingen. Draadloze bediening met de meegeleverde Hue dimmer switch of Bluetooth app. Activeer nog meer slimme lichtfuncties met een Hue Bridge.
De huidige prijs is 159,99 €
Productkenmerken
- White ambiance
- Geïntegreerde LED
- Bluetooth bediening via app
- Inclusief Hue Dimmer switch
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Design en afwerking
Kleur
Aluminium
Materiaal
Metaal