Uitverkoop
Buckram spot
Met een witte Philips Hue White ambiance Buckram opbouwspot krijg je warm- tot koelwit licht voor je dagelijkse routine. Stel de spot zo af dat de juiste hoeken van de kamer worden uitgelicht en profiteer van draadloze bediening met de meegeleverde Hue dimmer switch of Bluetooth app. Verbind de spot met een Hue Bridge voor nog meer slimme lichtfuncties.
Huidige prijs is 41,99 €, oorspronkelijke prijs is 59,99 €
Productkenmerken
- White ambiance
- Inclusief GU10 LED-lamp
- Bluetooth bediening via app
- Bediening met app of stem*
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
White
Materiaal
Metaal