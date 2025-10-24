Buratto spot
Breid je Philips Hue systeem uit met extra white ambiance spots en geniet van warm- tot koelwit licht. Voor een slimme bediening heb je de Hue bridge nodig die wordt meegeleverd met de starterkit. Verbind de spot met de bridge en bedien hem op jouw manier.
De huidige prijs is 59,99 €
Productkenmerken
- White ambiance
- Hue Bridge is ingeschakeld
- Extra spotlamp
- GU10
- White
- Slimme bediening met Hue Bridge*
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
White
Materiaal
Metaal