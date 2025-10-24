Cher hanglamp
De witte Philips Hue White ambiance Cher hanglamp biedt warm- tot koelwit licht waarin je de hele dag kunt lezen, ontspannen, concentreren en energie opdoen. Draadloze bediening met de meegeleverde Hue dimmer switch of Bluetooth app. Voeg een Hue Bridge toe om nog meer slimme lichtfuncties te activeren.
De huidige prijs is 229,99 €
Productkenmerken
- White ambiance
- Geïntegreerde LED
- Bluetooth bediening via app
- Inclusief Hue Dimmer switch
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
White
Materiaal
Kunststof