De zwarte Philips Hue White ambiance Cher hanglamp geeft warm- tot koelwit licht waarin je de hele dag kunt lezen, ontspannen, concentreren en energie opdoen. Je kan de hanglamp draadloos bedienen met de meegeleverde dimmer switch of met de intuïtieve Hue app. Wanneer je de hanglamp verbindt met de Hue Bridge, ontgrendel je alle slimme functies.