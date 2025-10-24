Cher hanglamp
De witte Philips Hue White ambiance Cher hanglamp geeft warm- tot koelwit licht waarin je de hele dag kunt lezen, ontspannen, concentreren en energie opdoen. Je kan de hanglamp draadloos bedienen met de meegeleverde dimmer switch of met de intuïtieve Hue app. Wanneer je de hanglamp verbindt met de Hue Bridge, ontgrendel je alle slimme functies.
De huidige prijs is 269,99 €
Productkenmerken
- White ambiance
- Geïntegreerde LED
- Bluetooth bediening via app
- Inclusief Hue Dimmer switch
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
White
Materiaal
Kunststof