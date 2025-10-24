Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Hue White ambiance Fair plafondlamp

Fair plafondlamp

Met unieke verlichting die zowel omhoog als omlaag schijnt, biedt de witte Philips Hue White ambiance Fair plafondlamp warm- tot koelwit licht en vier voorgeprogrammeerde lichtrecepten. Draadloze bediening met de meegeleverde Hue dimmer switch of Bluetooth app. Verbind de lamp met een Hue Bridge voor nog meer slimme lichtfuncties.

Item niet langer verkrijgbaar

Productkenmerken

  • White ambiance
  • Geïntegreerde LED
  • Bluetooth bediening via app
  • Inclusief Hue Dimmer switch
  • Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties

    White

    Metaal

