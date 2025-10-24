Ondersteuning
light recipe kit E27

Ga aan de slag met de Philips Hue kit voor lichtrecepten. Met de meegeleverde E27-lamp en dimmer switch kun je vier standaardlichtrecepten selecteren en draadloos dimmen. Verbind alles met de Hue bridge voor toegang tot de slimme functies.

Item niet langer verkrijgbaar

Productkenmerken

  • White ambiance
  • Hue Bridge is ingeschakeld
  • 1x E27-lamp
  • Warm- tot koelwit licht
  • Snel toegang tot lichtrecepten
  • Inclusief Hue Dimmer switch
