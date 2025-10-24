Losse kaarslamp E14 duopak
Voeg deze 2 slimme kaarslampen toe met warmwit tot koel daglicht. Bij deze lamp kun je je ontspannen of concentreren, lezen of energie opdoen. Bedien de lamp direct via Bluetooth of je stem, of koppel de lamp aan een Hue bridge voor toegang tot alle beschikbare functies.
De huidige prijs is 44,99 €
Productkenmerken
- White ambiance
- Geschikt voor Bluetooth
- Hue Bridge is ingeschakeld
- Warm- tot koelwit licht
- Directe bediening via Bluetooth
- Bediening met app of stem*
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Lampafmeting
Afmetingen (bxhxd)
39x117