Ondersteuning
Collection of white GU10 smart LED bulbs with a matte finish, labeled Hue white ambiance, emitting cool and warm light.

Losse lamp GU10 Duopak

Haal warm tot koelwit licht in huis met twee slimme GU10-lampen. Doe 's ochtends energie op met koel licht of geniet van een ontspannen avond met warme tinten. Maak verbinding met de Hue bridge voor toegang tot alle slimme functies en verlichtingsbediening.

Item niet langer verkrijgbaar

Productkenmerken

  • White ambiance
  • Hue Bridge vereist
  • 2 x GU10
  • Warm- tot koelwit licht
  • Dimbaar
  • Slimme bediening met Hue Bridge*
Alle productspecificaties bekijken
Find your product manual

Specificaties

Lampafmeting

  • Afmetingen (bxhxd)

    50x57

Duurzaamheid

Milieu

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Garantie

Lichtkenmerken

Afmetingen en gewicht verpakking

Verpakkingsinformatie

Opgenomen vermogen

Afmetingen en gewicht van product

Service

Technische specificaties

De lamp

Inhoud van de doos

Wat wordt ondersteund

Overig

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay