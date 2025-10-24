De witte Philips Hue White ambiance Milliskin inbouwspot voegt zich naadloos in zijn omgeving en geeft direct warm- tot koelwit licht. Je bedient de Milliskin draadloos met de meegeleverde dimmer switch of met de Hue app. Wanneer je de inbouwspot verbindt met de Hue Bridge, ontgrendel je alle slimme functies.