Milliskin, extra inbouwspot
De witte Philips Hue White ambiance Milliskin inbouwspot voegt zich naadloos in zijn omgeving en geeft direct warm- tot koelwit licht. Je bedient de Milliskin draadloos met de meegeleverde dimmer switch of met de Hue app. Wanneer je de inbouwspot verbindt met de Hue Bridge, ontgrendel je alle slimme functies.
De huidige prijs is 44,99 €
Productkenmerken
- White ambiance
- Inclusief GU10 LED-lamp
- Bluetooth bediening via app
- Bediening met app of stem*
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Design en afwerking
Kleur
White
Materiaal
Kunststof