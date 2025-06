Stel handige timers in

Met de timerfunctie in de Philips Hue app kan Philips Hue het doen lijken of je thuis bent, ook al ben je dat niet. Stel de lampen zo in dat ze op een vooraf ingestelde tijd gaan branden, zodat ze aan zijn als je thuiskomt. Je kunt zelfs instellen dat het licht in bepaalde kamers op verschillende tijdstippen aan gaat. En natuurlijk kun je de lampen 's avonds geleidelijk uit laten gaan, zodat je nooit zorgen hoeft te hebben of je misschien lampen hebt laten branden. Voor deze functie is verbinding met de Philips Hue Bridge vereist.