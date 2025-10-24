Pillar, enkele spot
Gebruik de zwarte Philips Hue White ambiance Pillar opbouwspot voor warm- tot koelwit licht in alle ruimtes van je huis. Draadloze bediening met de meegeleverde Hue dimmer switch of de Hue app. Wanneer je de opbouwspot verbindt met de Hue Bridge, ontgrendel je alle slimme functies.
De huidige prijs is 69,99 €
Productkenmerken
- White ambiance
- Inclusief GU10 LED-lamp
- Bluetooth bediening via app
- Bediening met app of stem*
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Design en afwerking
Kleur
Zwart
Materiaal
Metaal