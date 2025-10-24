Pillar spotlamp
Gebruik de witte Philips Hue White ambiance Pillar opbouwspot voor warm- tot koelwit licht in alle ruimtes van je huis. Draadloze bediening met de Bluetooth app of de meegeleverde Hue dimmer switch. Activeer alle slimme verlichtingsfuncties met de Philips Hue Bridge.
De huidige prijs is 84,99 €
Productkenmerken
- White ambiance
- Inclusief GU10 LED-lamp
- Bluetooth bediening via app
- Inclusief Hue Dimmer switch
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
White
Materiaal
Metaal