Runner 3-lichts spotbalk
De zwarte Philips Hue White ambiance Runner opbouwspot heeft verstelbare spots waarmee je warm- tot koelwit licht tot in alle hoeken van de kamer kunt schijnen. Gebruik de vier voorgeprogrammeerde lichtrecepten voor je dagelijkse routines en profiteer van de draadloze bediening met de meegeleverde Hue dimmer switch of Bluetooth app. Voeg een Hue Bridge toe voor meer slimme lichtfuncties.
De huidige prijs is 199,99 €
Productkenmerken
- White ambiance
- Inclusief GU10 LED-lamp
- Bluetooth bediening via app
- Inclusief Hue Dimmer switch
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
White
Materiaal
Aluminium