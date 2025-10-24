Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Hue White ambiance Still plafondlamp

Still plafondlamp

Het unieke ronde ontwerp van de zwarte Philips Hue White ambiance Still plafondlamp biedt duizenden tinten warm- tot koelwit licht. Draadloze bediening met de meegeleverde Hue dimmer switch of via de Bluetooth app. Activeer nog meer slimme lichtfuncties met een Hue Bridge.

Item niet langer verkrijgbaar

Productkenmerken

  • White ambiance
  • Geïntegreerde LED
  • Bluetooth bediening via app
  • Inclusief Hue Dimmer switch
  • Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Alle productspecificaties bekijken
Find your product manual

Specificaties

Design en afwerking

  • Kleur

    Zwart

  • Materiaal

    Metaal

Duurzaamheid

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Lichtkenmerken

Diversen

Afmetingen en gewicht verpakking

Afmetingen en gewicht van product

Service

Technische specificaties

Wat wordt ondersteund

Overig

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay