Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Hue White ambiance Wellness tafellamp

Wellness tafellamp

Met het warm- tot koelwitte licht van de Philips Hue White ambiance Wellness tafellamp kun je in perfect licht lezen, ontspannen, concentreren en energie opdoen. Draadloze bediening met de meegeleverde Hue dimmer switch of Bluetooth app. Voeg een Philips Hue Bridge toe om alle slimme lichtfuncties te activeren.

Item niet langer verkrijgbaar

Productkenmerken

  • White ambiance
  • Inclusief E27 LED-lamp
  • Bluetooth bediening via app
  • Inclusief Hue Dimmer switch
  • Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Alle productspecificaties bekijken
Find your product manual

Specificaties

Design en afwerking

  • Kleur

    Zwart

  • Materiaal

    Glas

Duurzaamheid

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Lichtkenmerken

Diversen

Afmetingen en gewicht verpakking

Afmetingen en gewicht van product

Service

Technische specificaties

Wat wordt ondersteund

Overig

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay