2-pack E27

Geef elke kamer kleur met twee Philips Hue white and color ambiance LED-lampen met E27-fitting voor warm- tot koelwit licht en tot wel 16 miljoen kleuren. Gebruik Bluetooth om de slimme lampen direct te bedienen of maak verbinding met de Hue bridge voor toegang tot alle beschikbare slimme verlichtingsfuncties, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer. De Consumentenbond geeft de Philips Hue white and color ambiance LED-lamp met E27 fitting het predicaat Beste uit de Test, voor het kwalitatief beste product.