3-pack Xamento inbouwspot
Met zijn moderne design, licht in miljoenen kleuren en IP44-rating passen deze drie slimme zilverkleurige Xamento badkamerinbouwspots in elk badkamerinterieur. Fleur je dagelijkse routine op of dim het licht voor een ontspannen sfeer.
De huidige prijs is 219,99 €
Productkenmerken
- White and Color Ambiance
- 3x GU10-lamp
- Bluetooth bediening via app
- Bediening met app of stem*
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Design en afwerking
Kleur
Chroom
Materiaal
Kunststof