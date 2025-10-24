Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Hue White and Color Ambiance 3-pack Xamento inbouwspot

3-pack Xamento inbouwspot

Met zijn moderne design, licht in miljoenen kleuren en IP44-rating passen deze drie slimme zilverkleurige Xamento badkamerinbouwspots in elk badkamerinterieur. Fleur je dagelijkse routine op of dim het licht voor een ontspannen sfeer.

Item niet langer verkrijgbaar

Productkenmerken

  • White and Color Ambiance
  • 3x GU10-lamp
  • Bluetooth bediening via app
  • Bediening met app of stem*
  • Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Alle productspecificaties bekijken
Find your product manual

Specificaties

Design en afwerking

  • Kleur

    Chroom

  • Materiaal

    Kunststof

Duurzaamheid

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Lichtkenmerken

Diversen

Afmetingen en gewicht verpakking

Afmetingen en gewicht van product

Service

Technische specificaties

Wat wordt ondersteund

Overig

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay