3-pack Xamento inbouwspot
Met zijn moderne design, licht in miljoenen kleuren en IP44-rating passen deze drie slimme zwarte Xamento badkamerinbouwspots van 22 cm in elk badkamerinterieur. Fleur je dagelijkse routine op of dim het licht voor een ontspannen sfeer.
De huidige prijs is 219,99 €
Productkenmerken
- White and Color Ambiance
- 3x GU10-lamp
- Bluetooth bediening via app
- Bediening met app of stem*
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
Zwart
Materiaal
Kunststof