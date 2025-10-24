Verlicht de favoriete objecten in je kamer met de prachtige lichtbundel van Philips Hue Argenta. De ronde spot op de vierkante voet is voorzien van een white and color ambiance LED-lamp. Die geeft licht in 50.000 wittinten en meer dan 16 miljoen kleuren. Met de Philips Hue Bluetooth app op je smartphone of tablet kun je het licht eenvoudig in- en uitschakelen, dimmen en van kleur veranderen. Maar je kunt ook verbinding maken met een Hue bridge om toegang te krijgen tot functies zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.