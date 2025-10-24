Verlicht favoriete objecten in je kamer met de 1-lichts Philips Hue Argenta opbouwspot in aluminiumuitvoering. De opbouwspot heeft een richtbare ronde spot op een vierkante voet. De white and color ambiance LED-lamp geeft licht in 50.000 wittinten en meer dan 16 miljoen kleuren. Je bedient de lamp eenvoudig via Bluetooth en de Philips Hue Bluetooth app. Zo kun je eenvoudig je verlichting in- en uitschakelen, dimmen en van kleur veranderen. Je kan de lamp ook verbinden met de Philips Hue bridge en zo genieten van nog meer slimme verlichtingsfuncties, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.