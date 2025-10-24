Deze witte 3-lichts Philips Hue Argenta op een rechthoekige voet creëert de perfecte sfeer in je woon- of slaapkamer. De white and color ambiance LED-lampen geven licht in 50.000 wittinten en meer dan 16 miljoen kleuren. Met de Philips Hue Bluetooth app op je smartphone of tablet kun je via Bluetooth de sfeer- en accentverlichting precies naar jouw smaak instellen. En als je verbinding maakt met een Hue bridge krijg je toegang tot alle slimme verlichtingsfuncties zoals het personaliseren van lichtscènes en het instellen van timers.