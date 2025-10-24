Ondersteuning
Argenta plate spiral ceiling spotlight in cylindrical shape, aluminum finish, features adjustable heads with visible pink light.

Argenta 3-lichts spotbalk

Creëer de perfecte ambiance met Philips Hue Argenta in aluminiumuitvoering. De Argenta heeft een rechthoekige voet en de 3 spots zijn voorzien van white and color ambiance LED-lampen met licht in 50.000 wittinten en 16 miljoen kleuren. Ideaal dus voor sfeer- en accentverlichting in je woonkamer en slaapkamer. Je kunt je nieuwe verlichting rechtstreeks bedienen via Bluetooth met de Philips Hue Bluetooth app op je smartphone of tablet. Wil je meer slimme verlichtingsopties? Verbind dan de lampen met de Philips Hue bridge, die je toegang geeft tot alle mogelijkheden, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.

Item niet langer verkrijgbaar

Productkenmerken

  • White and Color Ambiance
  • Inclusief GU10 LED-lamp
  • Bluetooth bediening via app
  • Bediening met app of stem*
  • Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties

    Aluminium

    Metaal

