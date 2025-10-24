Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Hue White and Color Ambiance Argenta 4-lichts spotbalk

Argenta 4-lichts spotbalk

Creëer de gewenste sfeer in je woonkamer en slaapkamer met deze witte Philips Hue Argenta opbouwspot. De opbouwspot heeft een vier richtbare spots op een vierkante voet. De white and color ambiance LED-lampen geven licht in 50.000 wittinten en meer dan 16 miljoen kleuren. Via Bluetooth kun je de lampen rechtstreeks bedienen met de Philips Hue Bluetooth app op je smartphone of tablet. Maar je kunt ook verbinding maken met een Hue bridge voor toegang tot allerlei extra functies zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.

Item niet langer verkrijgbaar

Productkenmerken

  • White and Color Ambiance
  • Inclusief GU10 LED-lamp
  • Bluetooth bediening via app
  • Bediening met app of stem*
  • Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Alle productspecificaties bekijken
Find your product manual

Specificaties

Design en afwerking

  • Kleur

    White

  • Materiaal

    Metaal

Duurzaamheid

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Lichtkenmerken

Diversen

Afmetingen en gewicht verpakking

Afmetingen en gewicht van product

Service

Technische specificaties

Wat wordt ondersteund

Overig

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay