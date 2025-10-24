Attract buitenwandlamp
Met zijn glazen kap en een uniek lichteffect dat een subtiele boog kleurrijk licht op de muur creëert, is de Attract lantaarn voor buiten een traditionele maar toch moderne toevoeging aan je voordeur, voortuin of tuinpad.
De huidige prijs is 169,99 €
Productkenmerken
- White and Color Ambiance
- Hue Bridge vereist
- Geïntegreerde LED-lamp
- Wit en gekleurd licht
- Werkt op netspanning
- Slimme bediening met Hue Bridge*
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
Zwart
Materiaal
Glas