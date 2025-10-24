Creëer overal in je woning de perfecte sfeer met de accent- en sfeerverlichting van deze aluminiumkleurige Philips Hue Centura inbouwspot. De white and color ambiance LED-lamp levert licht in 50.000 wittinten en meer dan 16 miljoen kleuren. Schakel de de lamp in en uit, dim en verander van kleur heel eenvoudig met je smartphone of tablet en de Philips Hue Bluetooth app. Als je verbinding maakt met een Hue bridge krijg je toegang tot een hele reeks slimme verlichtingsfuncties, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.