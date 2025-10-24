Met de aluminiumkleurige Philips Hue Centura inbouwspot zorg je direct voor de gewenste sfeer. De white and color ambiance LED-lamp levert licht in 50.000 wittinten en meer dan 16 miljoen kleuren. Ideaal voor accent- en sfeerverlichting overal in je huis. Bovendien schakel je de lamp gemakkelijk aan of uit met je smartphone, en kan je eenvoudig dimmen en van kleur veranderen via Bluetooth besturing en en de Philips Hue Bluetooth app. Wanneer je verbinding makat met de Hue birdge, krijg je toegang tot alle extra slimme verlichtingsfuncties, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.