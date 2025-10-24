Centura inbouwspot
Creëer de perfecte sfeer met Hue Centura inbouwspot, met 16 miljoen kleuren. Ideaal voor je woonkamer en slaapkamer. Je bedient de Centura met de Hue app. Wanneer je deze inbouwspot verbindt met de Hue Bridge ontgrendel je alle slimme functies.
De huidige prijs is 69,99 €
Productkenmerken
- White and Color Ambiance
- Inclusief GU10 LED-lamp
- Bluetooth bediening via app
- Bediening met app of stem*
- Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Specificaties
Design en afwerking
Design en afwerking
Kleur
Aluminium
Materiaal
Kunststof