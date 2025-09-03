Stap in de wereld van slimme verlichting met deze Philips Hue Essential starter kit, met twee lampen voor alle kleuren licht en instelbaar wit licht dat je eenvoudig kunt aanpassen van warm en gezellig wit naar koelwit. Creëer de perfecte sfeer dankzij soepel dimmen, miljoenen kleuren en een bibliotheek vol lichtscènes ontworpen door onze experts - of maak je eigen scène! Maak verbinding met de meegeleverde Hue Bridge en geniet meteen van eindeloos veel slimme verlichtingsfuncties. Bedien de lampen met je stem, de app of een slim accessoire.