*Als er op een lamp een 'maximaal' aantal lumen wordt weergegeven in de specificaties, dan is dat de maximale lichtopbrengst van de lamp. Het geeft weer hoe helder de lamp schijnt bij 2700K (witte lampen) of 4000K (White ambiance of White and color ambiance lampen). Meer informatie over helderheid.
Essential starter kit: 2 slimme E27 lampen (806 lm)
Stap in de wereld van slimme verlichting met deze Philips Hue Essential starter kit, met twee lampen voor alle kleuren licht en instelbaar wit licht dat je eenvoudig kunt aanpassen van warm en gezellig wit naar koelwit. Creëer de perfecte sfeer dankzij soepel dimmen, miljoenen kleuren en een bibliotheek vol lichtscènes ontworpen door onze experts - of maak je eigen scène! Maak verbinding met de meegeleverde Hue Bridge en geniet meteen van eindeloos veel slimme verlichtingsfuncties. Bedien de lampen met je stem, de app of een slim accessoire.
- Tot 806 lumen
- Warm- tot koelwit (2200-6500 K)
- Dimbaar tot 2% helderheid
- Essential color light
- Hue Bridge included
Bedien lampen met je stem*
Bedien je lampen handsfree en gebruik je stem in plaats van een mobiel apparaat! Met eenvoudige spraakopdrachten kun je meerdere lampen of slechts één lamp in een kamer bedienen. *Werkt met Alexa en een compatibel Echo-apparaat.
Creëer een persoonlijke beleving met gekleurd slim licht
Transformeer je huis met meer dan 16 miljoen kleuren en creëer onmiddellijk de juiste sfeer voor elke gebeurtenis. Met een tik op een knop verhoog je de feeststemming op een feest, verander je je woonkamer in een filmzaal, breng je de inrichting van je huis tot leven met kleuraccenten en nog veel meer.
Creëer de juiste sfeer met zacht, wit licht
Hue lampen en armaturen maken gebruik van zacht wit licht. Met deze slimme lampen, die kunnen worden gedimd tot subtiele nachtlampjes, kun je het juiste lichtniveau instellen voor elk moment.
Speel met slimme gekleurde lampen
De mogelijkheden van Philips Hue zijn eindeloos: met meer dan 16 miljoen kleuren maak je van je huis de perfecte feestruimte, maak je verhaaltjes voor het slapengaan magisch, enzovoort. Haal het hele jaar door de zomer in huis met vooraf ingestelde, kleurrijke lichtscènes of breng met je eigen foto een speciale herinnering tot leven.
Slimme domoticahub: Hue Bridge
De Hue Bridge is een essentieel onderdeel van elk persoonlijk Philips Hue slim verlichtingssysteem. Het is het hart van het systeem en communiceert met zowel je slimme lampen als de Hue app, zodat alles goed samenwerkt. En dankzij de Hue Bridge kun je ook gebruikmaken van slimme domoticafuncties zoals het instellen van routines en timers.
Afmetingen (bxhxd)
60 x 111