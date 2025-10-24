Flourish hanglamp

De Philips Hue Flourish white and color ambiance hanglamp biedt krachtige verlichting voor elke gelegenheid met licht in 50.000 wittinten en meer dan 16 miljoen kleuren. Het handgeblazen ontwerp en ingebouwde LED-verlichting zorgt voor een mooi gelijkmatig lichteffect. De hanglamp werkt met Bluetooth besturing of als onderdeel van je slimme verlichtingssysteem met de Hue bridge. De bridge is het hart van het systeem en biedt toegang tot allerlei extra slimme verlichtingsfuncties, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer. Zonder de bridge, kan je ook al heel wat via de Bluetooth besturing en de bijhorende Philips Hue Bluetooth app. Je kunt de lamp daarmee in- en uitschakelen, dimmen en de lichtkleur aanpassen.