De elegante met de handgemaakte glazen kap van de Flourish geeft diffuus instelbaar wit en gekleurd licht aan elke gelegenheid of activiteit. Krijg warm licht om te ontspannen, koel licht om je te concentreren en kleurrijk licht om de perfecte sfeer te creëren. Compatibiliteit met Matter maakt eenvoudigere, naadloze integratie mogelijk met apparaten van andere merken. Bedien de Flourish tafellamp moeiteloos met de Hue app en slimme assistenten via een Hue Bridge of Bridge Pro. Zigbee netwerkconnectiviteit voorkomt ongeoorloofde toegang tot het ecosysteem van je slimme lampen.