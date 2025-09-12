Nieuw
Flourish tafellamp
De elegante met de handgemaakte glazen kap van de Flourish geeft diffuus instelbaar wit en gekleurd licht aan elke gelegenheid of activiteit. Krijg warm licht om te ontspannen, koel licht om je te concentreren en kleurrijk licht om de perfecte sfeer te creëren. Compatibiliteit met Matter maakt eenvoudigere, naadloze integratie mogelijk met apparaten van andere merken. Bedien de Flourish tafellamp moeiteloos met de Hue app en slimme assistenten via een Hue Bridge of Bridge Pro. Zigbee netwerkconnectiviteit voorkomt ongeoorloofde toegang tot het ecosysteem van je slimme lampen.
Productkenmerken
- Instelbaar wit en gekleurd licht
- Inclusief A60 lamp van 1100 lumen
- Bediening via onze app of met je stem
- Compatibel met Zigbee en Matter
- Met de hand gemaakte glazen kap
Creëer de perfecte lichtrecepten voor je dagelijkse activiteiten
Ervaar het gemak en de aangename sfeer van vier standaardlichtrecepten, speciaal voor je dagelijkse activiteiten: Energie en Concentratie, Lezen en Ontspannen. De twee scènes met koele kleuren, Energie en Concentratie, helpen je 's ochtends op weg en houden je scherp. De warmere scènes Lezen en Ontspannen zijn perfect voor het lezen van een boek en om te ontspannen na een drukke dag.
Ontgrendel alle mogelijkheden van slimme verlichting met de Hue Bridge
Met de Hue Bridge heb je toegang tot de functies die jouw lampen echt slim maken, zoals weg-van-huisbediening, spraakbediening, geautomatiseerde verlichting en nog veel meer. Voeg een Hue Bridge toe aan je systeem voor meeslepende ervaringen, maak gebruik van veilige en betrouwbare technologie en meer. De Hue Bridge vormt de sleutel tot slimme verlichting zoals je nog nooit hebt gezien.
Creëer de juiste sfeer met warm tot koelwit licht
Deze lampen en armaturen bieden verschillende tinten warm tot koelwit licht. Omdat de lampen volledig kunnen worden gedimd van zeer helder tot subtiele nachtlampjes, kun je de lampen instellen op de perfecte tint en helderheid voor elke dagelijkse activiteit.
Bedien tot wel 10 lampen
Philips Hue is de gemakkelijkste manier om met slimme verlichting te beginnen. Voeg tot wel 10 slimme lampen toe en bedien ze heel eenvoudig met één aanraking in de Hue app op je smartphone of tablet.
Bedien lampen met je stem*
Bedien je lampen handsfree en gebruik je stem in plaats van een mobiel apparaat! Met eenvoudige spraakopdrachten kun je meerdere lampen of slechts één lamp in een kamer bedienen. *Werkt met Alexa en een compatibel Echo-apparaat.
Creëer een persoonlijke beleving met gekleurd slim licht
Transformeer je huis met meer dan 16 miljoen kleuren en creëer onmiddellijk de juiste sfeer voor elke gebeurtenis. Met een tik op een knop verhoog je de feeststemming op een feest, verander je je woonkamer in een filmzaal, breng je de inrichting van je huis tot leven met kleuraccenten en nog veel meer.
Specificaties
Design en afwerking
Kleur
White
Materiaal
Glas