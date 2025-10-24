Belicht je favoriete objecten met de zwarte Philips Hue Fugato white and color ambiance opbouwspot. Met wel 50.000 wittinten en meer dan 16 miljoen kleuren creëer je altijd de juiste sfeer. De spot heeft een ronde voet en de kop heeft ook een rand die oplicht in je favoriete kleur. Bedienen van de lamp gaat gemakkelijk via de Philips Hue Bluetooth app op je smartphone of tablet. Als je meer wilt dan alleen in- en uitschakelen, dimmen of aanpassen van de kleur, dan maak je verbinding met de Hue bridge. Die ontgrendelt alle slimme verlichtingsfuncties, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.