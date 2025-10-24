Ondersteuning
Close-up van de voorkant van Hue White and Color Ambiance Fugato 1-lichts spotbalk

Fugato 1-lichts spotbalk

Met de witte Philips Hue Fugato opbouwspot verlicht je de favoriete objecten in je kamer met een prachtige lichtbundel. De white and color ambiance LED-lamp geeft licht in wel 50.000 wittinten en meer dan 16 miljoen kleuren zodat je altijd de juiste sfeer kan creëren. De spot heeft een ronde voet en de kop heeft ook een rand die oplicht in je favoriete kleur. Dankzij de Philips Hue Bluetooth app kun je het licht van deze moderne opbouwspot eenvoudig vanaf je smartphone of tablet uitschakelen, van kleur veranderen of zelfs dimmen. Wil je toegang tot alle slimme verlichtingsfuncties, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer, maak dan verbinding met een Hue bridge.

Item niet langer verkrijgbaar

Productkenmerken

  • White and Color Ambiance
  • Inclusief GU10 LED-lamp
  • Bluetooth bediening via app
  • Bediening met app of stem*
  • Voeg Hue Bridge toe voor nog meer mogelijkheden
Alle productspecificaties bekijken
Find your product manual

Specificaties

Design en afwerking

  • Kleur

    White

  • Materiaal

    Metaal

Duurzaamheid

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

Lichtkenmerken

Diversen

Afmetingen en gewicht verpakking

Afmetingen en gewicht van product

Service

Technische specificaties

Wat wordt ondersteund

Overig

  • iDeal
  • Paypal
  • Betalen met Klarna
  • Apple pay
  • Google pay