De zwarte, ronde 3-lichts Philips Hue Fugato opbouwspot is ideaal om een perfecte sfeer te creëren in je woonkamer of slaapkamer. De drie slimme spots, op een ronde voetplaat, zijn aan het uiteinde voorzien van een ring die in kleur oplicht. De white and color ambiance LED-lampen leveren licht in wel 50.000 wittinten en 16 miljoen kleuren. Met de Philips Hue Bluetooth app op je smartphone of tablet kun je het licht eenvoudig in- en uitschakelen, dimmen en van kleur veranderen. En als je verbinding maakt met een Hue bridge krijg je toegang tot alle slimme functies, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.